Ясько: Саакашвили – политический узник Путина. Личный

"Миша – такой человек, который всегда действует по зову своего сердца. Это человек, который не умеет врать себе в первую очередь. И он очень сильно хотел поехать в Грузию. Потому что это его родина. Ему очень больно то, что он не может спокойно пройтись по земле, на которой он вырос, где он был президентом. Он сделал очень много для этой страны. Он прекрасно понимал, что если он приедет или будет только начинать ехать, будет сделано максимально, чтобы его остановить. Причем с разных сторон, потому что ни грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить... Потом, мы имеем соседа – Кремль, Путина... Потому что Михаил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он – политический узник Путина. Личный. И он сейчас сидит именно по этой причине", – сказала она.

По словам Ясько, Саакашвили "прекрасно понимал, что его могут арестовать".

"Рассчитывал ли он, что это произойдет так, как произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть, но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы", – добавила нардеп.

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