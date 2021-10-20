Ясько впервые рассказала о знакомстве с Саакашвили и о том, как начались их отношения

"У нас есть несколько этапов знакомства и общения. Когда он был в Украине еще в порошенковские времена, мы были с ним знакомы. Я общалась с его командой, конкретно с ним мы пару раз пересекались, но это не было системным общением", – сказала Ясько.

В 2020 году, когда в Украине обсуждали возможное назначение Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ, по словам депутата, их общение возобновилось с новой силой. Ясько напомнила, что в апреле прошлого года с политиком встречалась парламентская фракция "Слуга народа", на встрече он отвечал на вопросы депутатов.

"Тогда очень много депутатов с ним общалось, многие с ним были на связи, советовались постоянно... Среди этих людей была и я. Мы начали очень интенсивно политически общаться, обсуждать разные вещи... И мы очень быстро поняли, что наши взгляды ну очень сходятся на большинство политических тем, у нас завязалась очень сильная связь, которая дальше продолжалась... У нас далеко не сразу начались отношения, мы очень долго общались", – рассказала Ясько.

Она уточнила, что в то время еще находилась в других отношениях.

"И когда мои предыдущие отношения закончились, я сделала шаг, чтобы быть честной с собой и чтобы мы уже были вместе с [Михаилом Саакашвили]", – сказала депутат.

При этом она не смогла ответить на вопрос, кто был инициатором отношений.

"В нашем случае очень тяжело говорить о каких-то стандартных схемах", – сказала Ясько.

Бацман спросила, какое первое впечатление на нее произвел Саакашвили.

"Я помню, как я шла на фракцию, потому что мне было очень интересно посмотреть, изменился он или нет со времен его депортации отсюда... Я помню, что меня поразило, что он спокойный. Наверное, это не то слово, которое первым придет в голову, когда ты будешь давать характеристику Михаилу Саакашвили, но тогда мне показалось, что он спокойный и он в гармонии. Меня это очень сильно поразило, потому что мне всегда казалось, что это человек, который будет пробивать любые двери", – сказала политик.

Главным качеством Саакашвили Ясько назвала доброту.

"Я считаю, что он очень добрый и это его проблема. Он доверяет людям, всегда дает им второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но он все равно всегда думает о людях лучше", – считает нардеп.

Она назвала их отношения "большим подарком, который нужно ценить".

"Я человек, у которого очень много разных страниц в жизни было, но такая уникальная страница [первый раз]. Когда она только начиналась, мы оба понимали, что мы очень похожи, что мы мы имеем очень сильную связь на разных уровнях – интеллектуальную, эмоциональную, духовную", – сказала Ясько.

Она отметила, что о своих отношениях они решили публично сообщить только сейчас, потому что вначале хотели сохранить приватность, а затем договорились, что расскажут об всем, "если с Михаилом что-то произойдет".

"Мы это видео записали заблаговременно, еще до того, как я уезжала в Страсбург. Это видео могло, в принципе, быть не опубликовано, если бы с ним ничего не произошло. Но, к сожалению, он был арестован", – сказала депутат.

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