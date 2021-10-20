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Ясько впервые рассказала о знакомстве с Саакашвили и о том, как начались их отношения

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Ясько о Саакашвили: Меня поразило, что он спокойный
Ясько о Саакашвили: Меня поразило, что он спокойный
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народна", возлюбленная бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Елизавета Ясько в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что познакомилась с Саакашвили еще до избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

"У нас есть несколько этапов знакомства и общения. Когда он был в Украине еще в порошенковские времена, мы были с ним знакомы. Я общалась с его командой, конкретно с ним мы пару раз пересекались, но это не было системным общением", – сказала Ясько.

В 2020 году, когда в Украине обсуждали возможное назначение Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ, по словам депутата, их общение возобновилось с новой силой. Ясько напомнила, что в апреле прошлого года с политиком встречалась парламентская фракция "Слуга народа", на встрече он отвечал на вопросы депутатов.

"Тогда очень много депутатов с ним общалось, многие с ним были на связи, советовались постоянно... Среди этих людей была и я. Мы начали очень интенсивно политически общаться, обсуждать разные вещи... И мы очень быстро поняли, что наши взгляды ну очень сходятся на большинство политических тем, у нас завязалась очень сильная связь, которая дальше продолжалась... У нас далеко не сразу начались отношения, мы очень долго общались", – рассказала Ясько.

Она уточнила, что в то время еще находилась в других отношениях.

"И когда мои предыдущие отношения закончились, я сделала шаг, чтобы быть честной с собой и чтобы мы уже были вместе с [Михаилом Саакашвили]", – сказала депутат.

При этом она не смогла ответить на вопрос, кто был инициатором отношений.

"В нашем случае очень тяжело говорить о каких-то стандартных схемах", – сказала Ясько.

Бацман спросила, какое первое впечатление на нее произвел Саакашвили.

"Я помню, как я шла на фракцию, потому что мне было очень интересно посмотреть, изменился он или нет со времен его депортации отсюда... Я помню, что меня поразило, что он спокойный. Наверное, это не то слово, которое первым придет в голову, когда ты будешь давать характеристику Михаилу Саакашвили, но тогда мне показалось, что он спокойный и он в гармонии. Меня это очень сильно поразило, потому что мне всегда казалось, что это человек, который будет пробивать любые двери", – сказала политик.

Главным качеством Саакашвили Ясько назвала доброту.

"Я считаю, что он очень добрый и это его проблема. Он доверяет людям, всегда дает им второй, третий, четвертый шанс. Он импульсивный, но он все равно всегда думает о людях лучше", – считает нардеп.

Она назвала их отношения "большим подарком, который нужно ценить".

"Я человек, у которого очень много разных страниц в жизни было, но такая уникальная страница [первый раз]. Когда она только начиналась, мы оба понимали, что мы очень похожи, что мы мы имеем очень сильную связь на разных уровнях – интеллектуальную, эмоциональную, духовную", – сказала Ясько.

Она отметила, что о своих отношениях они решили публично сообщить только сейчас, потому что вначале хотели сохранить приватность, а затем договорились, что расскажут об всем, "если с Михаилом что-то произойдет".

"Мы это видео записали заблаговременно, еще до того, как я уезжала в Страсбург. Это видео могло, в принципе, быть не опубликовано, если бы с ним ничего не произошло. Но, к сожалению, он был арестован", – сказала депутат.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

В день задержания Саакашвили в Грузии Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". Сандра Рулофс, на которой ранее был женат политик, отметила, что ролик был неожиданным для нее.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Слуга народа, Елизавета Ясько
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