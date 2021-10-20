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Ясько: Саакашвили похудел на 15 килограмм

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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября
Фото: EPA

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в грузинской тюрьме, похудел на 15 килограмм. Об этом в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказала его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Килограмм на 15 он уже точно похудел. Говорил, что не взвешивался в последние дни. Конечно, он очень сильно осунулся, кожа... Видно, что есть определенные проблемы. Но морально он находится настолько в боевом духе, что многие, кто к нему заходит, говорят, что они этого не ожидали.. Я считаю, что это знак людям, что он такой вот боец. Это очень символично – что он уже третью неделю ничего не ест", – сказала нардеп.

Ясько уточнила, что Саакашвили в тюрьме пьет воду и "несколько раз пьет чай".

"Но я не думаю, что это сильно меняет ситуацию", – добавила она.

На вопрос ведущей, когда, по мнению врачей, может наступить "точка невозврата", Ясько ответила, что есть разные мнения.

"Но то, что я знаю, что мне рассказывали наши даже диссиденты и люди, которые держали голодовку, например, та же [лидер парламентской фракции "Батьківщина"] Юлия Владимировна Тимошенко, – все говорят, что третья неделя – это когда начинаются процессы очень плохие в организме. И особенно после третьей недели это все становится критично. То есть это вопрос госпитализации, по сути, потому что особенно если человеку не 20, не 30 лет, конечно, начинаются процессы очень-очень плохие, могут развиваться болезни разные", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку, 19 октября медики говорили о профилактической госпитализации политика. 20 октября Саакашвили согласился принимать медикаменты, но от голодовки не отказался.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Алеся Бацман, голодовка, Елизавета Ясько
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