Ясько: Саакашвили похудел на 15 килограмм

"Килограмм на 15 он уже точно похудел. Говорил, что не взвешивался в последние дни. Конечно, он очень сильно осунулся, кожа... Видно, что есть определенные проблемы. Но морально он находится настолько в боевом духе, что многие, кто к нему заходит, говорят, что они этого не ожидали.. Я считаю, что это знак людям, что он такой вот боец. Это очень символично – что он уже третью неделю ничего не ест", – сказала нардеп.

Ясько уточнила, что Саакашвили в тюрьме пьет воду и "несколько раз пьет чай".

"Но я не думаю, что это сильно меняет ситуацию", – добавила она.

На вопрос ведущей, когда, по мнению врачей, может наступить "точка невозврата", Ясько ответила, что есть разные мнения.

"Но то, что я знаю, что мне рассказывали наши даже диссиденты и люди, которые держали голодовку, например, та же [лидер парламентской фракции "Батьківщина"] Юлия Владимировна Тимошенко, – все говорят, что третья неделя – это когда начинаются процессы очень плохие в организме. И особенно после третьей недели это все становится критично. То есть это вопрос госпитализации, по сути, потому что особенно если человеку не 20, не 30 лет, конечно, начинаются процессы очень-очень плохие, могут развиваться болезни разные", – сказала она.

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