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Саакашвили голодает 20-й день. Минюст Грузии обещает начать выполнять рекомендации врачей

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Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Фото: ЕРА

С 20 октября начнут выполнять рекомендации врачей относительно объявившего голодовку в грузинской тюрьме бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом 19 октября заявил глава минюста Грузии Рати Брегадзе, пишет "Грузия Online".

"Бригада медиков дополнительно изучит состояние его здоровья и даст нам соответствующие рекомендации. Состоялась встреча с рабочей группой, мы выслушали их подходы. Рекомендации касаются медицинского состояния заключенного, и, в случае его согласия, они будут выполнены. Большинство из рекомендаций мы начнем выполнять с завтрашнего дня", – сказал он.

Министр не уточнил, о каких рекомендациях идет речь.

Издание напомнило, что медики говорили о профилактической госпитализации Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, политика, голодовка, медики, задержание Саакашвили в Грузии
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