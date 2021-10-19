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Саакашвили голодает 19-й день. Сегодня консилиум врачей решит, нужна ли ему госпитализация

Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Саакашвили объявил голодовку 1 октября
Фото: EPA

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 19 дней находится на головке в грузинской тюрьме. Сегодня должен пройти консилиум врачей по вопросу о состоянии его здоровья, сообщил телеканал Pirveli.

Встреча медиков с Саакашвили назначена на 15.00. Им предстоит решить, переводить ли экс-президента в больницу.

Также Саакашвили сегодня посетят члены его партии. Ожидается, что на встречу, в частности, придет бывший председатель Единого национального движения Григол Васадзе.

Адвокат политика Каха Церетели рассказал, что несмотря на голодовку, Саакашвили чувствует себя уверенным.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, врачи
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