Саакашвили голодает 19-й день. Сегодня консилиум врачей решит, нужна ли ему госпитализация

Встреча медиков с Саакашвили назначена на 15.00. Им предстоит решить, переводить ли экс-президента в больницу.

Также Саакашвили сегодня посетят члены его партии. Ожидается, что на встречу, в частности, придет бывший председатель Единого национального движения Григол Васадзе.

Адвокат политика Каха Церетели рассказал, что несмотря на голодовку, Саакашвили чувствует себя уверенным.