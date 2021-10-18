В США следят за ситуацией с Саакашвили – посол

Она не ответила на вопрос журналистов, считает ли Саакашвили политическим заключенным. Дегнан подчеркнула, что не может давать такие оценки.

Посол заявила, что власти Грузии должны провести второй тур местных выборов в спокойной обстановке.

"Важно, чтобы кандидаты могли донести до избирателей свою избирательную кампанию, с вопросами, с платформам Очень важно, чтобы следующие несколько недель были спокойными и установилась правильная, содействующая обстановка для хорошего второго тура", – отметила она.

По ее мнению, в этом время акцент должен быть сделан "на вопросах, на кандидатах, а не нападениях друг на друга".

30 октября в Грузии пройдет второй тур местных выборов. Он должен определить мэров практически всех крупных городов Грузии, где представители правящей партии "Грузинская мечта" не смогла победить в первом туре, сообщил портал "Новости-Грузия".

Первый тур муниципальных выборов состоялся 2 октября. По его результатам "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте "Единое национальное движение", у него 30,67%. Третье место заняла партия "За Грузию", получив 7,81%.