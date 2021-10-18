Саакашвили после 17 дней голодовки трудно передвигаться, консилиум необходимо созвать как можно раньше – врач

После посещения Саакашвили в тюрьме Кипшидзе рекомендовал провести консилиум по поводу состояния здоровья бывшего главы государства.

13 октября по инициативе минюста Грузии была создана группа врачей для анализа состояния Саакашвили, 16 октября политик согласился на допуск к нему этой группы. Предполагается, что врачи посетят заключенного 19 октября.

"Его моральное состояние хорошее. Но он чувствует слабость, он бледный, ему трудно передвигаться. Однако его состояние пока не нуждается в госпитализации. Мой совет и рекомендация – созвать консилиум раньше, чем во вторник", – сказал Кипшидзе.

13 октября нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, состоящая с Саакашвили в отношениях, сообщила, что у Саакашвили начались проблемы с речью, моторикой и цветом лица. 17 октября она оценила физическое состояние политика как плохое и выразила уверенность, что скоро ему потребуется госпитализация.