Триллион долларов для Украины, если уйдут олигархи, придет КГБ, Саакашвили. Интервью Бацман с Илларионовым. Трансляция

Интервью записали по Skype, оно продолжалось около часа.

Во время интервью Илларионов говорил о программе "Триллион долларов для Украины", которую недавно он возглавил в Украинском институте будущего, о том, как обеспечить рост ВВП Украины, о необходимости реформирования ее налоговой системы, о статье про Украину, которую в начале октября написал бывший президент РФ, экс-премьер и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, о вероятности вторжения России в Украину, о последнем визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву, об украинском законе об олигархах, а также об аресте экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"В законе об олигархах я вижу угрозу свободе. В целом свободе. Не только свободе слова и средств массовой информации, а в целом свободе в Украине. Мы хорошо знаем, что в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, вышедших из постсоветского, посткоммунистического прошлого, к сожалению, олигархи являются неотъемлемой частью экономического и социального ландшафта. Уничтожение олигархов в такого рода странах означает приход к власти КГБ. Такая у нас дилемма: либо олигархи, либо спецслужбы. В России в 1990-х было много олигархов, было много войн между олигархами и с олигархами. Когда олигархи были побеждены, все увидели, что у власти оказались спецслужбы. Спецслужбы назначили своих олигархов и сами стали олигархами. В Беларуси олигархов нет, и там властвует один. День, когда в Украине покончат с олигархами, будет днем конца украинской политической, экономической, гражданской свободы и свободы слова", – считает Илларионов.

Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США. В 2006–2021 годах Илларионов был старшим научным сотрудником Института Катона. Его уволили из учреждения в январе 2021 года после публикации в ЖЖ блога "Поджог Рейхстага" – 2021" о штурме Капитолия.