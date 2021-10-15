Статьи Путина и Медведева содержат одну и ту же главную мысль: свержение украинской власти – Илларионов

"Она заключается в призыве к части украинцев, как они полагают, встать, подняться и изменить украинскую власть. Причем прямым текстом говорится: подняться, взять оружие, покончить с этим режимом и так далее… Смысл всех этих документов один и тот же – изменение украинской власти. Свержение украинской власти. Это призыв к изменению политического, государственного строя, власти в соседней стране", – сказал Илларионов.

Они добавил, что "это претензии не на часть территории Украины, это претензии на всю Украину".

"И как это было у Путина в июле, точно такие же претензии у Медведева в октябре", – резюмировал Илларионов.