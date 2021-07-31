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Статья Путина об Украине напоминает заявления Молотова о Польше в 1939 году – Илларионов

Илларионов насчитал около двух десятков аналогий
Илларионов насчитал около двух десятков аналогий
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Стилистика статьи об Украине и украинцах авторства президента РФ Владимира Путина напоминает сделанные перед началом Втором мировой войны заявления наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Такое мнение российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов выразил 30 июля в эфире телеканала "Украина 24".

"Что касается жанра, стиля, лексики, это воспроизведение всего того, что было написано господином Молотовым в 1939 году с 17 сентября по 31 октября в отношении Польши. 17 сентября Молотов выпустил так называемую дипломатическую ноту, которая была передана послу Польши, затем он выступил по радио, и 31 октября выступил на сессии Верховного совета", – сказал он.

Российский экономист считает, что документы Путина и Молотова – аналогичны.

"Например, известное заявление Молотова "Польша – это уродливое детище Версальского договора". В статье Путина мы читаем: "Украина – это детище советской эпохи". И таких аналогий там около двух десятков. Те, кто писал и помогал Путину создавать это произведение, по-прежнему мыслят в стилистике 1939 года. Это подход не к Финляндии после Второй мировой войны, это подход к Балтийским странам в 1940 году и подход к Польше в 1939 году, это попытка установления контроля над Украиной, попытка ликвидировать украинскую государственность, суверенитет", – заявил Илларионов.

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова–Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

12 июля 2021 года на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.


Теги: Владимир Путин, Украина, Польша, СССР, Андрей Илларионов, Кремль
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