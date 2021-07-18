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ПОЛИТИКА

Венедиктов о статье Путина об Украине: Знаю, как напряглись в Казахстане

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Политики в разных странах отнеслись к статье серьезно, считает Венедиктов
Политики в разных странах отнеслись к статье серьезно, считает Венедиктов
Фото: ЕРА

Статья президента РФ Владимира Путина об украинцах как "одном целом" с россиянами вызвала тревогу в Казахстане. Об этом 17 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Является Путин не националистом, а имперцем с моей точки зрения. То он это и повторяет. И говорит Украине, что если вы от нас уйдете, ну, ребята, вы от нас не уйдете. Вот что он говорит. И, конечно, важно то, что он там говорит о возможности территориальных претензий. Я знаю, как напряглись в Казахстане очень сильно. Очень сильно", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" отметил, что есть Северный Казахстан.

"Граница нарезана теми же, кого он критикует. Вообще границы в Советском Союзе между республиками были административными, передвигались легко, обменивались хоть с Беларусью, хоть с Казахстаном. Хоть с кем хотите. Хоть с Украиной, естественно. И он, конечно, говорит, что да, мы можем от любой точки начать считать, от 22 года, от 18-го века, от 16-го века. И таким образом предъявлять претензии. Вот что такое эта статья", – объяснил Венедиктов.

Статью Путина он считает предупреждением.

"Это красный фонарик, зажженный на красной линии. Поэтому эта статья, считаю, очень важная. Он ее действительно вынашивал пару месяцев. И долго сомневался, публиковать ли, потому что это политический такой… И те люди, которые занимаются политикой в разных странах, они к ней отнеслись серьезно. Они не будут отмахиваться от нее, это обоснование имперской сущности нынешней России. То есть территориальных претензий. И территориальных претензий. И союзнических отношений", – подчеркнул Венедиктов.

Контекст:

12 июля на сайте Кремля на украинском и на русском языках была опубликована статья Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев". Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: "Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина".

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. "Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем", – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. "Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ...битесь от нас. Статьи он пишет", – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома", экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Казахстан, Кремль, Алексей Венедиктов, украинцы
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