Илларионов возглавил программу "Триллион долларов для Украины" в Украинском институте будущего

"Мы занимаем далеко не "почетные", а последние места по доходам граждан в Европе. Однако мы знаем, как преодолеть эти препятствия. Сегодня мы представляем вам нового эксперта UIF Андрея Илларионова, который возглавит программу "Триллион долларов для Украины", – говорится в сообщении.
В институте подчеркнули, что "ВВП в один триллион – это не сказки и не фантазии".
"Это абсолютно реальная цель для нашего с вами государства. По словам господина Илларионова, ВВП Украины может расти в темпе минимум 7–8% в год. Таким образом, он будет удваиваться каждые 10 лет. Если такой темп роста будет поддерживаться в течение двух десятилетий, то украинский ВВП достигнет уровня $1 трлн", – объяснили в UIF.
"Тяжело спорить с тем, что Украина – богатая страна. Она изобилует недрами, плодородными землями и имеет трудолюбивый народ. Но качество нашего государственного управления оставляет желать лучшего", – отметили в институте.
Там анонсировали предложения от Илларионова, которые выведут Украину "из порочного круга бедности".
Первую презентацию предложений пообещали сделать 18 октября.
Илларионов родился в 1961 году в Сестрорецке. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.
В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.
В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.
С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.
Сейчас живет в США. В 2006–2021 годах Илларионов был старшим научным сотрудником Института Катона. Его уволили из учреждения в январе 2021 года после публикации в ЖЖ блога "Поджог Рейхстага" – 2021" о штурме Капитолия.