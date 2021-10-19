"Процедура известна". Малюська оценил возможность забрать Саакашвили в Украину из грузинской тюрьмы

Малюська: Власть Грузии уже неоднократно говорила, что она нам не отдаст Саакашвили Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Мы то будем стараться, а дадут ли нам – это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии", – сказал глава Минюста.

Журналист возразила, что в Грузии Саакашвили лишили гражданства.

"Вот не знаю деталей. Точно знаю, что там есть приговор, вступивший в законную силу. Процедура известна, мы ее попробуем использовать. Но власть Грузии уже неоднократно говорила, что она нам его не отдаст, – ответил Малюська. – Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это как-то урегулировать".