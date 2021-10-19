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ПОЛИТИКА

"При Гончаруке COVID-19 не было". Малюська сравнил два Кабмина, в которых работал

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Малюська считает, что сейчас при назначении министров "смещается фокус с политика на менеджера-управленца"
Малюська считает, что сейчас при назначении министров "смещается фокус с политика на менеджера-управленца"
Фото: pravda.com.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська, который занимал эту должность в Кабмине Алексея Гончарука и остается на ней при премьере Денисе Шмыгале, отметил, что процессы работы в двух правительствах построены по-разному. Об этом он сказал "Украинской правде" в интервью, опубликованном 19 октября.

"Здесь сложно сравнивать. При Гончаруке COVID-19 не было. Соответственно, другой подход был. У нас были физические совещания, а сейчас большинство совещаний онлайн. Соответственно, другой тайминг, другой процесс. Процессы совсем по-другому построены", – ответил он на вопрос, как отличается модель управления правительством у двух премьер-министров.

При этом, по его словам, "по степени формальности" при общении с министрами премьеры ведут себя "примерно одинаково".

Журналисты обратили внимание на то, что при президентстве Владимира Зеленского состав Кабмина уже неоднократно менялся и многие украинцы сейчас не знают глав министерств – "президентская вертикаль фактически нивелировала престиж должности министра".

Малюська в ответ подчеркнул, что и раньше украинцы не всегда знали фамилии и лица министров, но согласился, что произошло "уменьшение статуса и пафоса должности министра".

"Просто раньше министры представляли политическую силу, которая была в коалиции. И это были, как правило, фигуры политические. Сейчас фокус принципиально изменился. Это не должен быть человек, опирающийся на свою силу в парламенте или в других местах. Это должен быть человек, который знает сферу и умеет управлять. Это даже президент неоднократно говорил, что смещается фокус с политика на менеджера-управленца", – заявил глава Минюста.

Контекст:

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Позже назначили руководителей других министерств.

Часть утвержденных весной министров уже смениласьглава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал осенью еще "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Теги: Кабинет Министров, коалиция, премьер-министр, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Денис Малюська, Кабмин
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