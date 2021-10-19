"При Гончаруке COVID-19 не было". Малюська сравнил два Кабмина, в которых работал

Малюська считает, что сейчас при назначении министров "смещается фокус с политика на менеджера-управленца" Фото: pravda.com.ua

"Здесь сложно сравнивать. При Гончаруке COVID-19 не было. Соответственно, другой подход был. У нас были физические совещания, а сейчас большинство совещаний онлайн. Соответственно, другой тайминг, другой процесс. Процессы совсем по-другому построены", – ответил он на вопрос, как отличается модель управления правительством у двух премьер-министров.

При этом, по его словам, "по степени формальности" при общении с министрами премьеры ведут себя "примерно одинаково".

Журналисты обратили внимание на то, что при президентстве Владимира Зеленского состав Кабмина уже неоднократно менялся и многие украинцы сейчас не знают глав министерств – "президентская вертикаль фактически нивелировала престиж должности министра".

Малюська в ответ подчеркнул, что и раньше украинцы не всегда знали фамилии и лица министров, но согласился, что произошло "уменьшение статуса и пафоса должности министра".

"Просто раньше министры представляли политическую силу, которая была в коалиции. И это были, как правило, фигуры политические. Сейчас фокус принципиально изменился. Это не должен быть человек, опирающийся на свою силу в парламенте или в других местах. Это должен быть человек, который знает сферу и умеет управлять. Это даже президент неоднократно говорил, что смещается фокус с политика на менеджера-управленца", – заявил глава Минюста.