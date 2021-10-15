СНБО попросил Кабмин проверить работу руководства Минэкологии Украины

Данилов (на фото) сказал, что Минэкологии недостаточно выполняет указы Зеленского Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Министерство на сегодня недостаточно выполняет указы президента [Украины Владимира Зеленского]. СНБО обратился к премьер-министру [Денису Шмыгалю] с просьбой рассмотреть вопрос качества работы руководства министерства на ближайшем заседании Кабмина", – сказал Данилов.

Сейчас министерство возглавляет Роман Абрамовский. По информации профильного издания "Экополитика", ему активно подыскивают преемника.