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Нардепа Криворучкину рассматривают как кандидата на должность министра экологии Украины – СМИ

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Елена Криворучкина состоит во фракции "Слуга народа", была избрана по округу в Кривом Роге
Елена Криворучкина состоит во фракции "Слуга народа", была избрана по округу в Кривом Роге
Фото: Слуга Народу - Олена Криворучкіна - Округ 32 / Facebook

В Офисе президента рассматривают в качестве вероятной кандидатуры на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины народного депутата от "Слуги народа", заместителя главы профильного комитета Елену Криворучкину. Об этом 8 октября написало со ссылкой на источник на Банковой издание "Телеграф".

По информации журналистов, кроме Криворучкиной, рассматривают кандидатуру главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко. Издание напомнило, что Скичко – зять бизнесмена Леонида Юрушева, до назначения председателем ОГА был шоуменом. Также среди претендентов – активист Егор Фирсов, который в 2019–2020 годы руководил Государственной экологической инспекцией, и глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"12 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области. Министерство в Кривой Рог так и не переехало. Регулярные проверки крупнейших предприятий Кривого Рога продолжают фиксировать массовые нарушения экологического законодательства. Нынешний министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке еще в декабре 2020 года, и это заявление "где-то в Раде лежит", – отмечает "Телеграф".

Контекст:

Парламентская фракция "Слуга народа" определится с кандидатами на должности министров во второй половине октября – нардепы соберутся на заседание фракции 18 числа, сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Теги: экология, Егор Фирсов, Сергей Гайдай, Владимир Зеленский, Александр Скичко, Давид Арахамия, назначение, Елена Криворучкина, Роман Абрамовский, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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