Нардепа Криворучкину рассматривают как кандидата на должность министра экологии Украины – СМИ

Елена Криворучкина состоит во фракции "Слуга народа", была избрана по округу в Кривом Роге Фото: Слуга Народу - Олена Криворучкіна - Округ 32 / Facebook

По информации журналистов, кроме Криворучкиной, рассматривают кандидатуру главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко. Издание напомнило, что Скичко – зять бизнесмена Леонида Юрушева, до назначения председателем ОГА был шоуменом. Также среди претендентов – активист Егор Фирсов, который в 2019–2020 годы руководил Государственной экологической инспекцией, и глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"12 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области. Министерство в Кривой Рог так и не переехало. Регулярные проверки крупнейших предприятий Кривого Рога продолжают фиксировать массовые нарушения экологического законодательства. Нынешний министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке еще в декабре 2020 года, и это заявление "где-то в Раде лежит", – отмечает "Телеграф".