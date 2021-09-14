Министру экологии Абрамовскому подыскивают замену: СМИ назвали претендентов

По данным издания, министра давно обвиняют в бездействии по проблемам экологии, так как более чем за год работы в должности результатов он не показал, зато стал одним из самых богатых министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Кроме государственной службы, он владеет крупным бизнесом в "зеленой энергетике" (ныне компании официально оформлены на жену). За прошлый год Абрамовский приумножил свое состояние на 2,1 млн грн, и теперь на его счетах – 34,2 млн", – пишут авторы статьи.

Несколько лет назад Абрамовский работал замдиректора в строительной компании "Риола-Модуль", сейчас фирма записана на его партнера Игоря Духовича, выяснили журналисты. За последние годы эта компания с уставным капиталом всего в размере 375 грн стала победителем сразу нескольких крупных тендеров: в 2021-м выиграла тендер на 28,25 млн грн на реконструкцию лаборатории молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Национальном институте рака, а в 2017 году фирма "Киевгидромонтаж", которую связывают с женой Абрамовского, выиграла тендер на ремонт Каневского судноплавательного шлюза стоимостью 20,9 млн грн, но работы так и не выполнила.

"Преемника Абрамовскому активно подыскивают. По нашей информации, возглавить Министерство защиты окружающей среды могут действующий заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук, ранее активно сотрудничавшая с международными организациями, заместитель министра по вопросам цифрового развития Руслан Стрелец, который до 2019-го работал в экологических структурах Днепропетровской области или экс-министр экологии в правительстве Владимира Гройсмана Остап Семерак", – перечисляет издание.