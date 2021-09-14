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Министру экологии Абрамовскому подыскивают замену: СМИ назвали претендентов

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Романа Абрамовского могут отправить в отставку, пишет "Экополитика"
Романа Абрамовского могут отправить в отставку, пишет "Экополитика"
Фото: Роман Абрамовський / Facebook

В ближайшее время в Кабинете Министров планируются ротации, и среди тех, кто может потерять свое кресло, звучит имя и министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, отмечает профильное издание "Экополитика".

По данным издания, министра давно обвиняют в бездействии по проблемам экологии, так как более чем за год работы в должности результатов он не показал, зато стал  одним из самых богатых министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Кроме государственной службы, он владеет крупным бизнесом в "зеленой энергетике" (ныне компании официально оформлены на жену). За прошлый год Абрамовский приумножил свое состояние на 2,1 млн грн, и теперь на его счетах – 34,2 млн", – пишут авторы статьи.

Несколько лет назад Абрамовский работал замдиректора в строительной компании "Риола-Модуль", сейчас фирма записана на его партнера Игоря Духовича, выяснили журналисты. За последние годы эта компания с уставным капиталом всего в размере 375 грн стала победителем сразу нескольких крупных тендеров: в 2021-м выиграла тендер на 28,25 млн грн на реконструкцию лаборатории молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Национальном институте рака, а в 2017 году фирма "Киевгидромонтаж", которую связывают с женой Абрамовского, выиграла тендер на ремонт Каневского судноплавательного шлюза стоимостью 20,9 млн грн, но работы так и не выполнила.

"Преемника Абрамовскому активно подыскивают. По нашей информации, возглавить Министерство защиты окружающей среды могут действующий заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук, ранее активно сотрудничавшая с международными организациями, заместитель министра по вопросам цифрового развития Руслан Стрелец, который до 2019-го работал в экологических структурах Днепропетровской области или экс-министр экологии в правительстве Владимира Гройсмана Остап Семерак", – перечисляет издание.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта 2020 года

В конце декабря 2020 года парламент должен был рассматривать отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, но отложил этот вопрос.

В конце сентября Верховная Рада может рассмотреть кадровые изменения в Кабинете Министров, об этом на брифинге 6 сентября сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он казал, что важные вопросы в Раде начнут рассматривать в конце сентября. Журналисты спросили, будут ли среди них отставки. "И отставки. По времени где-то так. Где-то в конце сентября, последняя декада", – сказал политик.

Теги: экология, Остап Семерак, отставка, Роман Абрамовский, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Ирина Ставчук, Руслан Стрелец
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