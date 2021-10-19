Рада может отправить в отставку министра экологии Абрамовского 21 октября – нардеп Кравчук

"Мы вчера обсуждали действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского – министра экологии... Я допускаю, что если заявление [Абрамовского об отставке] официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет", – сказала нардеп.

По ее словам, 15 октября Совет нацбезопасности и обороны дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

18 октября нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что, по его информации, Абрамовский подаст заявление об отставке 19 октября.