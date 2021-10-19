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Киву волнует, когда появятся платные камеры в следственном изоляторе СБУ – Малюська

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Малюська о платных камерах в СИЗО: Там условия действительно хорошие. Поэтому welcome
Малюська о платных камерах в СИЗО: Там условия действительно хорошие. Поэтому welcome
Фото: minjust.gov.ua

Глава Минюста Денис Малюська, отвечая на вопрос, для кого готовят платные камеры в СИЗО, заявил, что "для всех". Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 октября.

"У нас же демократия, люди простые. Всем, наверное, было бы полезно, удобно. Вот, например, у [нардепа от ОПЗЖ] Ильи Кивы во время прямых трансляций комитетов единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: "Когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?" Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда – нет. Его это, например, волнует", – сказал министр.

Также Малюська добавил, что "заинтересованность у всех есть".

"Перед богом и в тюрьме все равны. Важная история, надо ее поддерживать, тем более, что на полезное дело идет", – отметил министр.

В конце сентября Минюст сообщал, что платные камеры уже принесли государству более 6 млн грн. Малюська отметил, что прибыль от них постепенно растет.

"В первое время были небольшие суммы, но после того, как количество камер увеличилось, уже по 1 млн будем зарабатывать за 2,5 месяца легко. Плюс еще сейчас дополнительные услуги появятся – интернет и телефон", – рассказал он.

При этом министр отметил, что никогда не интересовался, кто сидит в этих камерах.

"Кто-то из оппозиционных депутатов выкладывал фото, что кого-то задержали, они пошли посещать. Куча дерьма полетела в адрес прокуратуры, следствия, и ни слова о плохих условиях содержания в следственном изоляторе. Я удивился, а потом присмотрелся к фотографиям, вижу по бойлеру, что это платная камера. Понятно, что к нам претензий нет – и не может быть, там условия действительно хорошие. Поэтому welcome", – пригласил Малюска. 

Контекст:

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. В них за отдельную плату предоставляют улучшенные условия: большую площадь, холодильник, телевизор и столовые приборы. Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что полученные за них деньги должны пойти на ремонт старых помещений, и регулярно показывает в Facebook бесплатные камеры, отремонтированные на эти средства.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

С мая 2020 года платные камеры начали предлагать в КиевскомЛьвовскомЧерниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. В Киевском СИЗО с мая 2021 года есть камеры со стационарными телефонами и кнопкой вызова охраны.

Летом 2020 года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просила суд признать противоправным и недействительным приказ Минюста о платных камерах. Она считала, что проект, в рамках которого запустили услугу платных камер в СИЗО, содержит дискриминационные положения. 

11 июня стало известно, что Окружной административный суд Киева закрыл дело против Министерства юстиции о платных камерах в следственных изоляторах, создание которых обжаловала Денисова.

Теги: тюрьма, СИЗО, Минюст, Илья Кива, тюрьмы, Денис Малюська
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