Киву волнует, когда появятся платные камеры в следственном изоляторе СБУ – Малюська

Малюська о платных камерах в СИЗО: Там условия действительно хорошие. Поэтому welcome Фото: minjust.gov.ua

"У нас же демократия, люди простые. Всем, наверное, было бы полезно, удобно. Вот, например, у [нардепа от ОПЗЖ] Ильи Кивы во время прямых трансляций комитетов единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: "Когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?" Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда – нет. Его это, например, волнует", – сказал министр.

Также Малюська добавил, что "заинтересованность у всех есть".

"Перед богом и в тюрьме все равны. Важная история, надо ее поддерживать, тем более, что на полезное дело идет", – отметил министр.

В конце сентября Минюст сообщал, что платные камеры уже принесли государству более 6 млн грн. Малюська отметил, что прибыль от них постепенно растет.

"В первое время были небольшие суммы, но после того, как количество камер увеличилось, уже по 1 млн будем зарабатывать за 2,5 месяца легко. Плюс еще сейчас дополнительные услуги появятся – интернет и телефон", – рассказал он.

При этом министр отметил, что никогда не интересовался, кто сидит в этих камерах.

"Кто-то из оппозиционных депутатов выкладывал фото, что кого-то задержали, они пошли посещать. Куча дерьма полетела в адрес прокуратуры, следствия, и ни слова о плохих условиях содержания в следственном изоляторе. Я удивился, а потом присмотрелся к фотографиям, вижу по бойлеру, что это платная камера. Понятно, что к нам претензий нет – и не может быть, там условия действительно хорошие. Поэтому welcome", – пригласил Малюска.