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В украинских СИЗО разрешат пользоваться телефонами и выходить в интернет

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Эксперимент в украинских СИЗО будут реализовывать до 30 апреля 2023 года
Эксперимент в украинских СИЗО будут реализовывать до 30 апреля 2023 года
Фото: yaizakon.com.ua

В украинских СИЗО введут платную услугу по использованию телефонной связи и доступу в интернет. Соответствующий проект постановления правительства Украины 11 августа опубликовал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставлять услуги по доступу в интернет и телефонной связи", – написал Гончаренко.

Инициативу провести такой эксперимент в следственных изоляторах страны предложило Министерство юстиции Украины. Его будут реализовывать до 30 апреля 2023 года. До 1 июля того же года Минюст должен отчитаться перед правительством о результатах эксперимента, сказано в проекте постановления.

Контекст:

Верховная Рада Украины 8 апреля 2014 года приняла в двух чтениях законопроект № 4525 об адаптации правового статуса осужденного к европейским стандартам. Документ предусматривает изменение порядка и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, в частности, право иметь портативные персональные компьютеры и аксессуары к ним, пользоваться средствами мобильной связи.

Осужденным во время пребывания в стационарных учреждениях здоровья предоставляется право на телефонные разговоры без ограничения их количества под контролем администрации, а также пользоваться интернетом.

Теги: интернет, Министерство юстиции, СИЗО, Алексей Гончаренко, телефоны
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