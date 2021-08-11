В украинских СИЗО разрешат пользоваться телефонами и выходить в интернет

"Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставлять услуги по доступу в интернет и телефонной связи", – написал Гончаренко.
Инициативу провести такой эксперимент в следственных изоляторах страны предложило Министерство юстиции Украины. Его будут реализовывать до 30 апреля 2023 года. До 1 июля того же года Минюст должен отчитаться перед правительством о результатах эксперимента, сказано в проекте постановления.
Верховная Рада Украины 8 апреля 2014 года приняла в двух чтениях законопроект № 4525 об адаптации правового статуса осужденного к европейским стандартам. Документ предусматривает изменение порядка и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, в частности, право иметь портативные персональные компьютеры и аксессуары к ним, пользоваться средствами мобильной связи.
Осужденным во время пребывания в стационарных учреждениях здоровья предоставляется право на телефонные разговоры без ограничения их количества под контролем администрации, а также пользоваться интернетом.