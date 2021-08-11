В украинских СИЗО разрешат пользоваться телефонами и выходить в интернет

Эксперимент в украинских СИЗО будут реализовывать до 30 апреля 2023 года Фото: yaizakon.com.ua

"Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставлять услуги по доступу в интернет и телефонной связи", – написал Гончаренко.

Инициативу провести такой эксперимент в следственных изоляторах страны предложило Министерство юстиции Украины. Его будут реализовывать до 30 апреля 2023 года. До 1 июля того же года Минюст должен отчитаться перед правительством о результатах эксперимента, сказано в проекте постановления.