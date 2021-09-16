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"П...дорасы торгуют партией". Кива обвинил руководство собственной партии в продаже мест на выборах в Полтавской области. Видео

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Кива спросил у руководства ОПЗЖ, что ему сделать, чтобы его действия "не обнулялись коммерческим интересом отдельных п...дорасов"
Кива спросил у руководства ОПЗЖ, что ему сделать, чтобы его действия "не обнулялись коммерческим интересом отдельных п...дорасов"
Фото: kiva_ilya / Instagram

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива обвинил партийное крыло Юрия Бойко в продаже мест в избирательном списке на местных выборах в Полтавской области. Его видеообращение, адресованное Бойко, опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

По информации канала, видео Кива записал и скинул во внутренний чат фракции ОПЗЖ, но его "слили" в интернет коллеги по партии.

В обращении Кива заявил, что при подготовке к внеочередным выборам ответственность за Карловку Полтавской области получило крыло партии, которым руководят сопредседатели стратегического совета Виктор Медведчук и Вадим Рабинович (а не крыло, которое представлено Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко).

Карловка "ушла под юрисдикцию и ответственность" Кивы, он начал подготовку команды и кандидатов. Однако, заявил Кива, глава полтавской облорганизации ОПЗЖ Олег Сазонов "продал франшизу" партии на местных выборах некоему местному бизнесмену, причем сделал это после согласования лично с Бойко.

"Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческим интересом отдельных п...дорасов?.. Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные п...дорасы ею торгуют", – заявил Кива.

Он попросил руководство партии навести порядок, "потому что в этом беспорядке по большому счету уже существовать невозможно".

По информации местного издания "Полтавщина", бизнесмен, о котором идет речь, – Юрий Кобченко, который в 2020 году неудачно баллотировался депутатом в облсовет от "Слуги народа".

Контекст:

На местных выборах 25 октября 2020 года в состав Карловского городского совета были избраны 26 депутатов, мэром стал Петр Свитлык, представитель "Батьківщини".

7 июля Карловский городской голова обратился к Верховной Раде с просьбой досрочно прекратить полномочия депутатов горсовета и назначить внеочередные выборы. Он пояснил, что сессии горсовета не проводились с марта в связи с отсутствием кворума.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы депутатов Карловского горсовета на 31 октября 2021 года.

В Карловке проживает 15 тыс. человек.

Теги: выборы, депутаты, Юрий Бойко, горсовет, Карловка, Полтавская область, Илья Кива, местные выборы, досрочные выборы, обращение
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