"П...дорасы торгуют партией". Кива обвинил руководство собственной партии в продаже мест на выборах в Полтавской области. Видео

Кива спросил у руководства ОПЗЖ, что ему сделать, чтобы его действия "не обнулялись коммерческим интересом отдельных п...дорасов" Фото: kiva_ilya / Instagram

По информации канала, видео Кива записал и скинул во внутренний чат фракции ОПЗЖ, но его "слили" в интернет коллеги по партии.

В обращении Кива заявил, что при подготовке к внеочередным выборам ответственность за Карловку Полтавской области получило крыло партии, которым руководят сопредседатели стратегического совета Виктор Медведчук и Вадим Рабинович (а не крыло, которое представлено Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко).

Карловка "ушла под юрисдикцию и ответственность" Кивы, он начал подготовку команды и кандидатов. Однако, заявил Кива, глава полтавской облорганизации ОПЗЖ Олег Сазонов "продал франшизу" партии на местных выборах некоему местному бизнесмену, причем сделал это после согласования лично с Бойко.

"Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческим интересом отдельных п...дорасов?.. Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные п...дорасы ею торгуют", – заявил Кива.

Он попросил руководство партии навести порядок, "потому что в этом беспорядке по большому счету уже существовать невозможно".

По информации местного издания "Полтавщина", бизнесмен, о котором идет речь, – Юрий Кобченко, который в 2020 году неудачно баллотировался депутатом в облсовет от "Слуги народа".