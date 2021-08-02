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"Бл...ди в погонах! Ваша жизнь закончится на тюремных парашах". Кива отреагировал на претензии СБУ

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Кива: Моя организация жива, и сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится
Кива: Моя организация жива, и сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится
Фото: Илья Кива / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что Служба безопасности Украины, заблокировавшая деятельность общественной организации "Патриоты – За жизнь", основателем которой является нардеп, хочет "повесить мертвых собак" на его соратников. Видео Кива опубликовал 2 августа в Facebook.

В нем нардеп высказывается нецензурно, называя сотрудников СБУ "бл...дями в погонах".

Кива отметил, что правоохранители никого не арестовали, а свидетель, чьи показания использовали для того, чтобы Олегу Ширяеву вручить подозрение, дает показания о том, что его запугали сотрудники СБУ.

"Вы безбожные бляди в погонах! Желаемое выдаете за действительное. Моя организация жива, и сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится. Свидетель, на чьих показаниях вы выстроили свою лживую позицию, на тех показаниях, которые вы выбили из него, сейчас уже в Генеральной прокуратуре. Этот человек дает объяснение. Он записал видеообращение, где четко указал, как вы его выкрали, как вы ему угрожали и как вы его собирались ликвидировать", – сказал Кива.

Он заявил, что жизнь сотрудников СБУ "закончится на тюремных парашах".

"Вы ничего не сможете сделать. Вот эти ваши фейковые заявления такие же, как и вашего смешного президента, который собирается высадить миллиард деревьев", – заявил нардеп.

https://www.facebook.com/kivailya/videos/177866924285205/

Контекст:

СБУ сегодня заявила, что во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске Луганской области заблокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве, направленных на расшатывание ситуации в стране.

По данным источника издания "ГОРДОН", речь идет об общественной организации "Патриоты – За жизнь", основателем которой является Кива.

Теги: СБУ, Украина, Илья Кива, ОПЗЖ, Патриоты – За жизнь
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