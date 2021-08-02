"Бл...ди в погонах! Ваша жизнь закончится на тюремных парашах". Кива отреагировал на претензии СБУ

Кива: Моя организация жива, и сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится Фото: Илья Кива / Facebook

В нем нардеп высказывается нецензурно, называя сотрудников СБУ "бл...дями в погонах".

Кива отметил, что правоохранители никого не арестовали, а свидетель, чьи показания использовали для того, чтобы Олегу Ширяеву вручить подозрение, дает показания о том, что его запугали сотрудники СБУ.

"Вы безбожные бляди в погонах! Желаемое выдаете за действительное. Моя организация жива, и сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится. Свидетель, на чьих показаниях вы выстроили свою лживую позицию, на тех показаниях, которые вы выбили из него, сейчас уже в Генеральной прокуратуре. Этот человек дает объяснение. Он записал видеообращение, где четко указал, как вы его выкрали, как вы ему угрожали и как вы его собирались ликвидировать", – сказал Кива.

Он заявил, что жизнь сотрудников СБУ "закончится на тюремных парашах".

"Вы ничего не сможете сделать. Вот эти ваши фейковые заявления такие же, как и вашего смешного президента, который собирается высадить миллиард деревьев", – заявил нардеп.