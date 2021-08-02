СБУ нейтрализовала пророссийский "силовой центр" Кивы – источник

По данным СБУ, в ходе обысков правоохранители обнаружили холодное оружие и крупную партию марихуаны Фото: ssu.gov.ua

Как отметили в спецслужбе, злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

По данным источника издания "ГОРДОН", речь идет об общественной организации "Патриоты – За жизнь", основателем которой является нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

"Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка", – говорится в официальном сообщении пресс-службы СБУ.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественной организации правоохранители обнаружили холодное оружие, инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов, а также крупную партию марихуаны и оборудование для ее выращивания.

Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении преступления.