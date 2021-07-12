ВАКС в июле начнет рассматривать по существу дело о жомовой яме Кивы

Об этом пресс-служба САП проинформировала в Facebook.

САП просить признать необоснованными и взыскать с Кивы 1,2 млн грн дохода за аренду жомовой ямы.

ВАКС на сегодняшнем заседании решил назначить дело к рассмотрению по существу. Заседание, на котором начнут слушания по существу, назначили на 27 июля.

Контекст:

САП 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Кива считает, что закон не нарушал.

В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Это первый иск ведомства о гражданской конфискации (закон, который предусматривает возможность взыскания необоснованных доходов в пользу государства, вступил в силу в ноябре 2019 года).