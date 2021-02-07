Кива получал деньги от фирмы, основанной жителем ОРЛО – Bihus.info

Журналисты проекта Bihus.info выяснили, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива получал деньги от фирмы с признаками фиктивности, первым владельцем которой был житель не подконтрольных украинскому правительству территорий Луганской области.

Когда журналисты хотели взять комментарий у самого Кивы по поводу расследования, тот обматерил их Фото: zagittya.com.ua

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива связан с компанией, зарегистрированной жителем оккупированных территорий Луганской области. Соответствующее расследование 6 февраля опубликовали журналисты проекта Bihus.info.

Новое видео журналистов стало продолжением расследования, опубликованного в июле прошлого года. Тогда расследователи обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании "Сиквел". Как оказалось, он сдавал жмыховую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками.

Тогда журналисты также выяснили, что фирма "Сиквел" фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Новое расследование базировалось на операции СБУ, которая разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании "Сиквел".

Эта фирма зарегистрирована во Львове, но по месту регистрации журналисты ничего не нашли. После этого команда Bihus.info отправилась в Рудое село в 150 км от Киева, где они пытались разыскать Иракли Джикию, на которого сейчас записана фирма "Сиквел".

Мужчины в Рудом селе журналисты не нашли, но обнаружили еще одну его квартиру в Киеве. Там, как оказалось, живет его жена, которую он, по ее словам, бросил с пятью детьми. Женщина сообщила, что на Джикию записаны 80 разных фирм и его ищет полиция. Она же дала расследователям номер мужа.

Джикия рассказал, что оставлял номер в интернете, когда искал работу. Тогда ему предложили оформить на него фирму и тот согласился, не читая документов. За это он получил 500 грн.

В дальнейшем журналисты также выяснили, кто был первым владельцем фирмы "Сиквел", им оказался Александр Попивший. Из его профиля в "Одноклассниках" следует, что мужчина проживает на оккупированной территории Луганской области.

Когда журналисты хотели взять комментарий у самого Кивы по поводу его связи с конвертационным центром и жителем ОРЛО, тот обматерил их.

ВИДЕО