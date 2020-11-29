Кива назвал Яценюка "послушной проамериканской шлюхой". Политики готовят взаимные судебные иски

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива назвал экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка "бесполезным человеком", а позже обвинил в коррупции. Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что политик собирается подать на Киву в суд.

Кива сказал, что Яценюк построил в Америке отельный бизнес Скриншот: Shuster online / YouTube

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк собирается подать в суд на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву. О намерениях Яценюка сообщила в Facebook 28 ноября его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"Представитель пропутинского блока ответит в суде. Вчера, 27 ноября, на одном из политических ток-шоу депутат ОПЗЖ в примитивной хамской манере озвучил известный российский темник об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом "миллиарде". Фамилия этой особы – Кива", – написала Лаппо.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Кива вступил в перепалку с Яценюком. Он назвал Яценюка "бесполезным человеком". Отрывок своего выступления на программе Кива опубликовал у себя в Facebook 28 ноября.

Фрагмент видео он прокомментировал так: "Мой ответ бывшему премьер-министру, вору и коррупционеру Яценюку, который за время войны, грабя страну, превратился в долларового миллиардера, построил в Америке отельный бизнес, получил для себя и своей семьи американское гражданство. Послушная проамериканская шлюха – Яценюк".

Позже Кива ответил на намерения Яценюка отстоять интересы в суде.

"Придется научить "Бородатого зайца" уважительно относиться к парламентской партии и народным депутатам, избранным украинским народом! Готовлю встречный иск в суд", – заявил Кива.