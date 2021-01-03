"Пошли на х..й со своей декоммунизацией". Кива в шапке с коммунистической символикой обратился к маме с тренировки

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 3 января на своей странице в Facebook сделал публикацию в шапке с коммунистической символикой из боксерского зала.

"Мама, я на тренировке, с тренером и в шапке. И пошли они на х..й со своей декоммунизацией", – заявил он.

Кива подписал, что это "воскресное" видео.

31 декабря 2020 года Кива в шапке с коммунистической символикой призывал арестовать его.

28 декабря во Львове задержали 19-летнего киевлянина, который ходил в шапке с коммунистической символикой. Полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.