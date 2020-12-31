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Кива в шапке с коммунистической символикой призвал арестовать его

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 31 декабря опубликовал свое фото в шапке с коммунистической символикой. В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Кива: Мой дед резал глотки фашистам
Кива: Мой дед резал глотки фашистам
Фото: Илья Кива / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 31 декабря на своей странице в Facebook опубликовал фото в шапке с коммунистической символикой и призвал арестовать его.

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!", — написал он.

https://www.facebook.com/kivailya/posts/1859827644175377

28 декабря во Львове арестовали 19-летнего киевлянина, который ходил в шапке с коммунистической символикой. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

Теги: Украина, оппозиция, депутаты, запрет, Илья Кива, закон, фашисты, декоммунизация
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