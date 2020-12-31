Кива в шапке с коммунистической символикой призвал арестовать его

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 31 декабря опубликовал свое фото в шапке с коммунистической символикой. В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 31 декабря на своей странице в Facebook опубликовал фото в шапке с коммунистической символикой и призвал арестовать его.

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!", — написал он.

28 декабря во Львове арестовали 19-летнего киевлянина, который ходил в шапке с коммунистической символикой. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.