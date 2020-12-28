Во Львове полицейские задержали 19-летнего киевлянина в советской армейской ушанке, ему грозит до пяти лет тюрьмы по статье о декоммунизации

Во Львове ветераны АТО вызвали полицию, когда встретили молодого мужчину в армейской ушанке времен СССР. Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Сегодня во Львове 19-летний киевлянин ходил в шапке с коммунистической символикой, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Около 16.30 в полицию города поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек, демонстрирующий запрещенную символику. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность нарушителя. У него изъяли шапку с кокардой, на которой изображена красная звезда с серпом и молотом.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Издание "Діло" сообщило, что внимание полиции к молодому человеку в советской армейской ушанке привлекли ветераны АТО.

По словам одного из них, Игоря Шолтиса, нарушитель при задержании сказал, что купил шапку на "барахолке", потому что ему было холодно.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.