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"Засуньте в жопу эти справки своему пидарасу руководителю". Кива обматерил журналиста Bihus.info, тот в ответ анонсировал новое расследование

После разговора с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в кулуарах Верховной Рады журналист Даниил Мокрик назвал своего собеседника "человеком с явными нарушениями".

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Кива: Какие вопросы такие и ответы. Как зашел, то и надел
Кива: Какие вопросы – такие и ответы. Как зашел, то и надел
Фото: Danylo Mokryk / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 4 февраля обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса после того, как журналист проекта Даниил Мокрик спросил его об отмывании денег через конвертационные центры. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале Pavlovsky News.

"Я знаю одно, что ваш руководитель – пидарас и гомосексуалист... Вы являетесь пособником пидараса..." – заявил Кива в кулуарах Верховной Рады журналисту.

Мокрик в ответ напомнил Киве, что он "живет на его налоги", после чего нардеп предложил, чтобы Бигус заплатил налоги "за все украденные им деньги".

Кива заверил, что против него не открыто ни одного уголовного дела. "У меня все дела закрыты... Если у вас есть доказательства, обращайтесь в правоохранительные структуры, вы занимаетесь только дешевым п...здежем и провокациями", – сказал нардеп.

После того как Кива несколько раз оскорбил журналиста и его руководителя, он предложил: "Засуньте мне в жопу эти справки [от СБУ]". Сразу же депутат исправил себя: "Нет, своему пидарасу руководителю".

Свой стиль общения Кива объяснил так: "Какие вопросы – такие и ответы. Как зашел, то и надел".

ВИДЕО
Видео: Pavlovsky News / YouTube

Сегодня Мокрик на своей странице в Facebook отметил, что единственным прямым ответом нардепа на вопрос было: "Да мне пох...й, нах...й", и пообещал, что вскоре Bihus.info обнародует результаты нового расследования о Киве.

Кроме того, он прокомментировал поведение своего собеседника. По мнению журналиста, оно позорит не только фракцию ОПЗЖ, но Верховную Раду и все государство.

"То, что о быдлячестве Кивы молчит ВР и комитеты по свободе слова и депутатской этике, – это лицо парламента. То, что законы в Украине принимает и доступ к парламентской трибуне имеет человек с явными нарушениями, – это катастрофа. И насмешка над налогоплательщиками", – написал журналист.

https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/10159008866348700

В 2020 году журналисты-расследователи программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру на улице Лютеранской в центре Киева. Сам нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи уверяют, что никогда его там не видели.

Кроме того, по данным декларации Кивы, он получил 1,2 млн грн за год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области.

Относительно Кивы открыли уголовное производство за отказ опровергнуть клевету на погибшую активистку Екатерину Гандзюк. Суд удовлетворил иск отца Гандзюк, депутат год не выполнял решение суда.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, Илья Кива, журналисты, парламент, конвертационный центр, Денис Бигус, уголовное производство, Даниил Мокрик, ОПЗЖ
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