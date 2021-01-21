Кива заявил, что Медведчуку "перекрыли" небо в Россию

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 21 января заявил, что Государственная авиационная служба Украины запретила перелеты в Россию самолетам, которые использует глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Кива сообщил, что в ОПЗЖ готовят запросы к госавиаслужбе, чтобы получить официальный ответ Фото: Илья Кива / Facebook

Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука из страны в Россию. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива.

"Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию", – написал Кива.

В эфире телеканала "112 Украина" депутат сообщил, что в партии готовят запросы к авиаслужбе, чтобы получить официальный ответ.

"Была получена информация, что авиаслужба запретила и блокирует перелеты Виктора Медведчука, эта информация сейчас проверяется", – сказал Кива.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

25 сентября 2015 года Кабинет Министров Украины расширил санкционный список против РФ и запретил полеты ряда российских авиакомпаний в Украину. 29 сентября российское федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ответных санкций. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября.

Несмотря на запрет, Медведчук неоднократно летал напрямую в Россию. Политик заявлял, что летает для встреч с руководством страны "по вопросам, которые попадают в интересы Украины". Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина.

Как сообщала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пророссийские боевики из так называемых "ЛНР" и "ДНР" готовятся передать Украине девять удерживаемых лиц 20-го или 21 января 2021 года. Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче Медведчука.

МИД Украины заявил, что решение передать пленных Меведчуку нивелирует роль ОБСЕ в вопросе освобождения удерживаемых лиц. В министерстве назвали этот шаг РФ ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых лиц. В украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.