"Не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом". Кива ответил, планирует ли работать адвокатом

Сегодня стало известно, что Кива в начале года в Закарпатской области сдал квалификационный экзамен на адвоката. Его попросили подтвердить эту информацию.
"Существует официальный реестр. Зайдите и получите официальную информацию", – ответил он.
Киву также спросили о шестимесячной стажировке, которая предусмотрена для тех, кто сдал экзамен, и о том, планирует ли он работать адвокатом. Нардеп ответил, что "все его действия выстроены в рамках закона".
"Конечно [планирую работать адвокатом]. И не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом", – сказал он.
В таком же тоне о планах на будущее Кива рассказывал в апреле. "У меня и образования достаточно, и жизненного опыта, и профессиональной деятельности, чтобы вести преподавательскую деятельность. И не только преподавательскую. Я начну еще скоро проповедовать. [...] Придет время, и Господь направит", – заявлял он после защиты кандидатской диссертации.
Киве 44 года, он уроженец Полтавы. По данным движения "Чесно", окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – "правоведение") и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – "право"). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – "педагог-психолог") и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – "техник-механик").
В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова.
26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления" в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.
Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп". После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.
Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы.
27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили. Сейчас экспертный совет проверяет электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы.