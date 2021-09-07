"Не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом". Кива ответил, планирует ли работать адвокатом

О желании проповедовать Кива говорил еще в апреле Фото: Илья Кива / Facebook

Сегодня стало известно, что Кива в начале года в Закарпатской области сдал квалификационный экзамен на адвоката. Его попросили подтвердить эту информацию.

"Существует официальный реестр. Зайдите и получите официальную информацию", – ответил он.

Киву также спросили о шестимесячной стажировке, которая предусмотрена для тех, кто сдал экзамен, и о том, планирует ли он работать адвокатом. Нардеп ответил, что "все его действия выстроены в рамках закона".

"Конечно [планирую работать адвокатом]. И не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом", – сказал он.

В таком же тоне о планах на будущее Кива рассказывал в апреле. "У меня и образования достаточно, и жизненного опыта, и профессиональной деятельности, чтобы вести преподавательскую деятельность. И не только преподавательскую. Я начну еще скоро проповедовать. [...] Придет время, и Господь направит", – заявлял он после защиты кандидатской диссертации.