ВАКС постановил конфисковать у Кивы более 1 млн грн доходов от жомовой ямы

Суд признал эти активы необоснованными по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Иск САП был удовлетворен полностью.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАСК.

Контекст:

САП 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Кива считает, что закон не нарушал.

В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Это первый иск ведомства о гражданской конфискации (закон, который предусматривает возможность взыскания необоснованных доходов в пользу государства, вступил в силу в ноябре 2019 года).