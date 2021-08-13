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ВАКС постановил конфисковать у Кивы более 1 млн грн доходов от жомовой ямы

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По информации журналистов, жомовая яма Кивы поросла сорняками, а сдавал он ее фиктивной фирме
По информации журналистов, жомовая яма Кивы поросла сорняками, а сдавал он ее фиктивной фирме
Фото: Илья Кива / Facebook

Высший антикоррупционный суд 13 августа взыскал у нардепа фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы 1,25 млн грн в пользу государства как необоснованный доход. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Суд признал эти активы необоснованными по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Иск САП был удовлетворен полностью. 

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАСК. 

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/570986544271982

Контекст:

САП 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Кива считает, что закон не нарушал.

В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Это первый иск ведомства о гражданской конфискации (закон, который предусматривает возможность взыскания необоснованных доходов в пользу государства, вступил в силу в ноябре 2019 года).

В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании "Сиквел". Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Журналисты выяснили, что фирма "Сиквел" фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Осенью 2020 года правоохранители сообщили, что СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании "Сиквел".

Журналисты Bihus.info обнаружили, что первым владельцем фирмы "Сиквел" был Александр Попивший, который проживает на оккупированной территории Луганской области.

Теги: доходы, Илья Кива, антикоррупционная прокуратура, спецконфискация, САП, конфискация, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, нардеп
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