Нардеп Кива сдал экзамен на адвоката

Согласно данным на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, экзамен он сдавал в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры еще в начале года, решение по нему приняли 15 января.

Но известно об этом стало только сейчас, когда на данные реестра обратило внимание издание Bihus.info.

Скриншот: unba.org.u

После экзамена Кива должен был пройти шесть месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее пяти лет, отметила адвокат журналистов Мария Музычка.

"Лицо, которое проходит стажировку, должно выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и так далее) и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона, ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро будет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да – он получит привилегии, например его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов", – сказала Музычка.