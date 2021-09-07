Нардеп Кива сдал экзамен на адвоката

Согласно данным на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, экзамен он сдавал в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры еще в начале года, решение по нему приняли 15 января.
Но известно об этом стало только сейчас, когда на данные реестра обратило внимание издание Bihus.info.
После экзамена Кива должен был пройти шесть месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее пяти лет, отметила адвокат журналистов Мария Музычка.
"Лицо, которое проходит стажировку, должно выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и так далее) и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона, ознакомиться с отчетом и утвердить его. Теоретически Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро будет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да – он получит привилегии, например его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов", – сказала Музычка.
Киве 44 года, он уроженец Полтавы. По данным движения "Чесно", он окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – "правоведение") и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – "право"). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – "педагог-психолог") и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – "техник-механик").
В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова.
26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления" в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.
Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп". После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.
Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы.
27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили. Сейчас экспертный совет проверяет электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы.