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Ветеран "Азова" Ионов: За последнее время меня несколько раз убили, похоронили и даже растворили в бочке с кислотой

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Ветеран "Азова" Ионов: Со мной все в порядке
Ветеран "Азова" Ионов: Со мной все в порядке
Скриншот: Тамарін.UA / Telegram

Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса", ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин 18 августа в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение другого ветерана "Азова" – Юрия Ионова (позывной Таксист).

В ролике Ионов опровергает сообщения о своей смерти. 

"В последнее время по ряду причин я отсутствую в медийном поле и не посещаю различные публичные мероприятия и акции. За это время мою скромную персону успели несколько раз убить, похоронить, а также растворить в бочке с кислотой", – сказал он. 

По словам Ионова, неправдивую информацию о нем распространяет нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Его ветеран "Азова" назвал "олигофреном". 

В частности, Кива писал в Telegram 5 августа о слухах про якобы убийство Ионова другим ветераном "Азова" Сергеем Коротких.

Эту информацию, по словам Ионова, распространили пророссийские блогеры, а также ветеран АТО Валерий Ананьев (блогер Валерий Маркус). 

"Со мной все в порядке. Хочу обратиться к тем, кто мыслит критически и думает головой. Ребята, помните, что за каждым из таких лидеров общественного мнения обязательно стоит какой-то коммерческий интерес или структура. Подумайте несколько раз, стоит ли верить другим сенсациям, о которых вещают эти негодяи", – сказал он и добавил, что эти блогеры "ответят ему".

Теги: Илья Кива, Валерий Ананьев, Сергей Тамарин
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