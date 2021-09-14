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Минобразования Украины отправило кандидатскую диссертацию Кивы на углубленное изучение

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Экспертный совет Минобразования приглашал Киву на заседание, однако нардеп не пришел
Экспертный совет Минобразования приглашал Киву на заседание, однако нардеп не пришел
Фото: Илья Кива / Facebook

Министерство образования и науки Украины отправило кандидатскую диссертацию нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы на углубленное изучение. Такое решение принял экспертный совет Минобразования на заседании 14 сентября, сообщил Bihus.info.

Отмечается, что совет приглашал Киву на заседание, однако нардеп не пришел. Диссертацию Кивы отправили "на углубленное изучение в несколько научных заведений", подчеркнул один из членов экспертного совета. Другой представитель совета добавил, что к работе нардепа "есть серьезные замечания".

Изучать работу нардепа совет начал на заседании 15 июня.

В начале августа стало известно, что вероятные подделки в диссертации Кивы расследует Офис генпрокурора.

Контекст:

Киве 44 года, он уроженец Полтавы. По данным движения "Чесно", окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – "правоведение") и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – "право"). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – "педагог-психолог") и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – "техник-механик").

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления" в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп". После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

Теги: Украина, Министерство образования, Илья Кива, журналисты, документы, работа, Минобразования, подделка, заседание, ОПЗЖ, нардеп
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