Минобразования Украины отправило кандидатскую диссертацию Кивы на углубленное изучение

Экспертный совет Минобразования приглашал Киву на заседание, однако нардеп не пришел Фото: Илья Кива / Facebook

Отмечается, что совет приглашал Киву на заседание, однако нардеп не пришел. Диссертацию Кивы отправили "на углубленное изучение в несколько научных заведений", подчеркнул один из членов экспертного совета. Другой представитель совета добавил, что к работе нардепа "есть серьезные замечания".

Изучать работу нардепа совет начал на заседании 15 июня.

В начале августа стало известно, что вероятные подделки в диссертации Кивы расследует Офис генпрокурора.