Офис генпрокурора расследует подделки в диссертациях Кивы и его однопартийца Черного

По информации Мокрика, Черный защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению "с фальсификациями и особенностями". Расследование было опубликовано 15 июня.

"В работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко. Подобную справку добавил к своей диссертации также однопартиец Черного Илья Кива", – отметили журналисты.

Они нашли еще одну общую черту в диссертациях Киви и Черного – ссылку на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в 2018 году.

Черный указал, что являлся участником конференции, и сослался на то, что его материал опубликован в сборнике на страницах 149–151.

"Однако официальный печатный сборник, который есть у редакции Bihus.info, содержит только 144 страницы, и в нем нет материалов Виктора Черного. Кроме того, хотя диссертация Виктора Черного опубликована на сайте МАУП (Межрегиональной академии управления персоналом. – "ГОРДОН"), а диссертация Ильи Киви – на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор – DOVGAL", – подчеркнули в расследовании.

Производство открыто по ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Она предполагает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Диссертации Черного и Киви также проверяет Государственное бюро расследований, подчеркнули в Bihus.info.