Офис генпрокурора расследует подделки в диссертациях Кивы и его однопартийца Черного

По информации Мокрика, Черный защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению "с фальсификациями и особенностями". Расследование было опубликовано 15 июня.
"В работе на тему "Формирование и реализация механизмов предупреждения и противодействия коррупции в органах государственной власти (на примере стран ЕС и Украины)" Черный добавил справку о практическом внедрении от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению" с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко. Подобную справку добавил к своей диссертации также однопартиец Черного Илья Кива", – отметили журналисты.
Они нашли еще одну общую черту в диссертациях Киви и Черного – ссылку на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции, которая состоялась в 2018 году.
Черный указал, что являлся участником конференции, и сослался на то, что его материал опубликован в сборнике на страницах 149–151.
"Однако официальный печатный сборник, который есть у редакции Bihus.info, содержит только 144 страницы, и в нем нет материалов Виктора Черного. Кроме того, хотя диссертация Виктора Черного опубликована на сайте МАУП (Межрегиональной академии управления персоналом. – "ГОРДОН"), а диссертация Ильи Киви – на сайте Института подготовки кадров Государственной службы занятости, в метаданных обоих файлов указан один и тот же автор – DOVGAL", – подчеркнули в расследовании.
Производство открыто по ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Она предполагает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Диссертации Черного и Киви также проверяет Государственное бюро расследований, подчеркнули в Bihus.info.
Виктор Черный был избран народным депутатом по списку ОПЗЖ 29 августа 2019 года. На момент избрания он работал директором ООО "Детективная охранная компания "Шторм", об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады.
26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления" в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.
Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп". После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.
Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы.
27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.
По данным движения "Чесно", Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – "правоведение") и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – "право"). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – "педагог-психолог") и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – "техник-механик").