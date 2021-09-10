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"Помощь заблудшей овце". Кива заявил, что стал адвокатом, чтобы защищать Зеленского в суде

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Кива: Я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде
Кива: Я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива решил стать адвокатом, чтобы защищать президента Украины Владимира Зеленского, который, по мнению нардепа, окажется на скамье подсудимых. Об этом он заявил в комментарии журналисту Денису Кошельнику, видео тот опубликовал в Instagram.

По словам Кивы, "будучи христианином и имея христианскую добродетель", он решил оказать Зеленскому квалифицированную защиту и помощь.

"Помощь заблудшей овце, которая, может быть, не со зла, а из-за отсутствия понимания совершила те ошибки, за которые придет наказание. Так вот, я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде. Ибо каждый человек имеет право на защиту. Ибо каждый человек имеет право на справедливость. Ибо в нашей стране, в первую очередь, презумпция невиновности. И мы должны научиться прощать и защищать ближнего", – заявил Кива.

"Аминь", – отреагировал на эмоциональную речь нардепа журналист. "Аминь" – отозвался Кива. 

В сентябре стало известно, что Кива в начале года сдал квалификационный экзамен на адвоката в Закарпатской области. На вопрос, планирует ли он работать в этой профессии, политик ответил, что планирует, "и не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом".

Контекст:

Киве 44 года, он уроженец Полтавы. По данным движения "Чесно", окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – "правоведение") и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – "право"). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – "педагог-психолог") и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – "техник-механик").

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления" в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что "не может понять, что так взбудоражило общество" и почему "надо поднять какой-то хайп". После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней "много воды", а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили. Сейчас экспертный совет проверяет электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы.


Теги: оппозиция, Владимир Зеленский, Илья Кива, адвокат, ОПЗЖ
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