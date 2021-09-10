"Помощь заблудшей овце". Кива заявил, что стал адвокатом, чтобы защищать Зеленского в суде

По словам Кивы, "будучи христианином и имея христианскую добродетель", он решил оказать Зеленскому квалифицированную защиту и помощь.

"Помощь заблудшей овце, которая, может быть, не со зла, а из-за отсутствия понимания совершила те ошибки, за которые придет наказание. Так вот, я, будучи христианином, буду защищать Владимира Зеленского в суде. Ибо каждый человек имеет право на защиту. Ибо каждый человек имеет право на справедливость. Ибо в нашей стране, в первую очередь, презумпция невиновности. И мы должны научиться прощать и защищать ближнего", – заявил Кива.

"Аминь", – отреагировал на эмоциональную речь нардепа журналист. "Аминь" – отозвался Кива.

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В сентябре стало известно, что Кива в начале года сдал квалификационный экзамен на адвоката в Закарпатской области. На вопрос, планирует ли он работать в этой профессии, политик ответил, что планирует, "и не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом".