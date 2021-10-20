Объявивший голодовку Саакашвили согласился на медикаментозное вмешательство – адвокат

Он ознакомил журналистов с письмом Саакашвили, который повторил, что продолжит голодовку до освобождения и "готов умереть".

"Я хочу до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность, поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, которое поможет мне быть в сознании и, даже если очень ограниченно, участвовать в текущих событиях", – написал экс-президент.

Саакашвили голодает уже 20-й день. Накануне медики говорили о профилактической госпитализации политика.