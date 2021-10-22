Ясько: Мы начинали отношения, когда Михаил Саакашвили и Сандра Рулофс уже не были мужем и женой

Ясько: Мы начинали отношения, когда и он, и я были свободными людьми Фото: lisa_yasko / Instagram

Ясько сообщила, что познакомилась с Саакашвили еще до прихода в политику, но активно общаться они начали в 2020 году, когда в Украине обсуждалась возможность назначения экс-президента Грузии на пост вице-премьера и он встречался с народными депутатами.

На тот момент, по словам Ясько, она состояла в других отношениях.

"Когда мои предыдущие отношения закончились, я сделала шаг, чтобы быть честной с собой и чтобы мы уже были вместе [с Михаилом Саакашвили]", – сказала депутат.

Бацман уточнила, был ли Саакашвили тогда еще в браке с Сандрой Рулофс.

"Мы начинали отношения, когда они уже не были мужем и женой", – ответила Ясько.

Она отметила, что это их право – не афишировать информацию о расставании.

"Мы начинали отношения, когда и он, и я были свободными людьми", – подчеркнула депутат.

Журналистка напомнила, что после появления видео, где Саакашвили и Ясько рассказывают о своих отношения, Рулофс написала пост в поддержку политика, в котором назвала его политическим заключенным, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой".

"Сандру очень сильно уважают в Грузии. Это человек, который очень многое сделал для Грузии. Политически она его поддерживает – считаю, что это очень благородно. Очень хорошо, когда отношения со своими бывшими такие, что тебя поддерживают. Не все могут этим похвастаться. Она четко заявила, что она верит, что политическая борьба закончится победой Миши. Я очень этому рада", – сказала Ясько.

Рулофс – подданная Нидерландов, у нее двойное, нидерландско-грузинское, гражданство. Саакашвили и Рулофс поженились в 1993 году, у них двое сыновей: Эдуард (1995) и Николоз (2005). Об их разводе официально не сообщалось. В последние годы Саакашвили жил в Украине, а Рулофс – в Нидерландах.

1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии, Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". После критики в соцсетях на странице Саакашвили в Facebook появился пост, в котором говорилось, что он сейчас ведет "гораздо более масштабную борьбу, чем личная жизнь".

"Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube