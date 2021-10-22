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Ясько: Мы начинали отношения, когда Михаил Саакашвили и Сандра Рулофс уже не были мужем и женой

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Ясько: Мы начинали отношения, когда и он, и я были свободными людьми
Ясько: Мы начинали отношения, когда и он, и я были свободными людьми
Фото: lisa_yasko / Instagram

Народный депутат Украины от "Слуги народна", возлюбленная бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Елизавета Ясько в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что они были свободными людьми, когда начинались их отношения.

Ясько сообщила, что познакомилась с Саакашвили еще до прихода в политику, но активно общаться они начали в 2020 году, когда в Украине обсуждалась возможность назначения экс-президента Грузии на пост вице-премьера и он встречался с народными депутатами.

На тот момент, по словам Ясько, она состояла в других отношениях.

"Когда мои предыдущие отношения закончились, я сделала шаг, чтобы быть честной с собой и чтобы мы уже были вместе [с Михаилом Саакашвили]", – сказала депутат.

Бацман уточнила, был ли Саакашвили тогда еще в браке с Сандрой Рулофс.

"Мы начинали отношения, когда они уже не были мужем и женой", – ответила Ясько.

Она отметила, что это их право – не афишировать информацию о расставании. 

"Мы начинали отношения, когда и он, и я были свободными людьми", – подчеркнула депутат. 

Журналистка напомнила, что после появления видео, где Саакашвили и Ясько рассказывают о своих отношения, Рулофс написала пост в поддержку политика, в котором назвала его политическим заключенным, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма "совершенно неприемлемой"

"Сандру очень сильно уважают в Грузии. Это человек, который очень многое сделал для Грузии. Политически она его поддерживает – считаю, что это очень благородно. Очень хорошо, когда отношения со своими бывшими такие, что тебя поддерживают. Не все могут этим похвастаться. Она четко заявила, что она верит, что политическая борьба закончится победой Миши. Я очень этому рада", – сказала Ясько. 

Рулофс – подданная Нидерландов, у нее двойное, нидерландско-грузинское, гражданство. Саакашвили и Рулофс поженились в 1993 году, у них двое сыновей: Эдуард (1995) и Николоз (2005). Об их разводе официально не сообщалось. В последние годы Саакашвили жил в Украине, а Рулофс – в Нидерландах. 

1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии, Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". После критики в соцсетях на странице Саакашвили в Facebook появился пост, в котором говорилось, что он сейчас ведет "гораздо более масштабную борьбу, чем личная жизнь".

"Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Сандра Рулофс, Елизавета Ясько
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