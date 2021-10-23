Саакашвили голодает 23-й день, ему сделали переливание крови

"Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание… Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было", – сказал врач

Кипшидзе добавил, что процедура прошла "достаточно хорошо", хотя проводить ее пришлось "в полевых условиях" при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента.

Кипшидзе считает, что Саакашвили необходимо доставить в городскую клинику под наблюдение врачей, так как медицинская комната в тюрьме для процедур не предназначена. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечится в тюремной клинике и сам он как врач этого не рекомендует.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что переливание делали экстренно, в связи с тем, что ночью состояние политика резко ухудшилось.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили в начале недели и рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики.

Министр юстиции Рати Брегадзе сообщал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, которая пригодна для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобряют адвокаты.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что принудительно госпитализировать Саакашвили возможно только в случае реальной угрозы его жизни, когда он сам уже не сможет дать согласия.