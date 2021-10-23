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Саакашвили голодает 23-й день, ему сделали переливание крови

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После переливания крови состояние здоровья Саакашвили улучшилось, рассказал его врач
После переливания крови состояние здоровья Саакашвили улучшилось, рассказал его врач
Фото: EPA (архив)

Бывшему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили, который 23-й день поддерживает голодовку в грузинской тюрьме, вечером 22 октября сделали переливание крови. Об этом сообщил журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, пишет "Новости-Грузия".

"Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание… Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было", – сказал врач

Кипшидзе добавил, что процедура прошла "достаточно хорошо", хотя проводить ее пришлось "в полевых условиях" при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента.

Кипшидзе считает, что Саакашвили необходимо доставить в городскую клинику под наблюдение врачей, так как медицинская комната в тюрьме для процедур не предназначена. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечится в тюремной клинике и сам он как врач этого не рекомендует.

Народный депутат Украины от "Слуги народа", возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что переливание делали экстренно, в связи с тем, что ночью состояние политика резко ухудшилось. 

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/posts/379354020602252

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили в начале недели и рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики.

Министр юстиции Рати Брегадзе сообщал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, которая пригодна для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобряют адвокаты.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что принудительно госпитализировать Саакашвили возможно только в случае реальной угрозы его жизни, когда он сам уже не сможет дать согласия.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, заключенные, лечение, голодовка, врач, задержание Саакашвили в Грузии
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