Отец Саакашвили госпитализирован в клинику в Тбилиси. У него случился сердечный приступ – СМИ

По информации СМИ, у Николоза Саакашвили (справа) был сердечный приступ Фото: Nikoloz Saakashvili / Facebook

По информации СМИ, у Николоза Саакашвили был сердечный приступ.

В клинике отметили, что отец экс-президента Грузии "в порядке" и будет выписан 22 октября.

8 октября Николоз Саакашвили в Facebook обратился к сыну с просьбой прервать объявленную ним голодовку, так как она "ничего хорошего не принесет здоровью, а только навредит".

"Ты решил поддержать страну, и надо до конца стоять рядом с народом. Затем – энергичные, как свойственно тебе, безустанные действия. Голодовка на определенном этапе сделала свое дело в качестве протеста. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, что голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для последующей борьбы, – написал отец Михаила Саакашвили.