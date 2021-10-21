Отец Саакашвили госпитализирован в клинику в Тбилиси. У него случился сердечный приступ – СМИ

По информации СМИ, у Николоза Саакашвили был сердечный приступ.
В клинике отметили, что отец экс-президента Грузии "в порядке" и будет выписан 22 октября.
8 октября Николоз Саакашвили в Facebook обратился к сыну с просьбой прервать объявленную ним голодовку, так как она "ничего хорошего не принесет здоровью, а только навредит".
"Ты решил поддержать страну, и надо до конца стоять рядом с народом. Затем – энергичные, как свойственно тебе, безустанные действия. Голодовка на определенном этапе сделала свое дело в качестве протеста. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, что голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для последующей борьбы, – написал отец Михаила Саакашвили.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.
Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.
1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.
После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.
Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.