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Отец Саакашвили госпитализирован в клинику в Тбилиси. У него случился сердечный приступ – СМИ

По информации СМИ, у Николоза Саакашвили (справа) был сердечный приступ
По информации СМИ, у Николоза Саакашвили (справа) был сердечный приступ
Фото: Nikoloz Saakashvili / Facebook

Отец находящегося в грузинской тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, врач, профессор медицины Николоз Саакашвили был госпитализирован в клинику Чапидзе в Тбилиси. Об этом 21 октября сообщил портал "Грузия Online".

По информации СМИ, у Николоза Саакашвили был сердечный приступ.

В клинике отметили, что отец экс-президента Грузии "в порядке" и будет выписан 22 октября.

8 октября Николоз Саакашвили в Facebook обратился к сыну с просьбой прервать объявленную ним голодовку, так как она "ничего хорошего не принесет здоровью, а только навредит".

"Ты решил поддержать страну, и надо до конца стоять рядом с народом. Затем – энергичные, как свойственно тебе, безустанные действия. Голодовка на определенном этапе сделала свое дело в качестве протеста. А сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, что голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для последующей борьбы, – написал отец Михаила Саакашвили.

https://www.facebook.com/nika.saakashvili.71/posts/4413915845362759

Контекст:

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Тбилиси, голодовка, задержание, борьба, врач, отец
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