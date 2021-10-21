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Саакашвили голодает 21-й день. Он заявил, что не откажется от голодовки, пока его не освободят из-под ареста

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Саакашвили призвал оппозицию в Грузии объединиться
Саакашвили призвал оппозицию в Грузии объединиться
Фото: EPA

Находящийся в грузинской тюрьме бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает уже 21-й день. 20 октября на его Facebook-странице были опубликованы несколько писем политика из-за решетки.

19 октября консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. В одном из опубликованных на следующий день в Facebook посланий он заявил, что готов на медикаментозное вмешательство врачей, чтобы сохранять здравое мышление и трудоспособность, но отказываться от голодовки не намерен. 

"Пока я под арестом, я не буду принимать еду ни в каком виде, и я готов умереть", – заявил политик. Саакашвили также подчеркнул, что сейчас грузинское сообщество "очень мобилизовано" и, несмотря на его личное состояние, он "оптимистичен, как никогда". 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/413837686778501

В еще одном посте Саакашвили призвал оппозиционные партии в Грузии объединиться, чтобы победить правящую партию "Грузинская мечта" во втором туре местных выборов и "защитить результат выборов".

"Напоминаю всем, кто нас поддерживает, что путь освобождения меня из плена – 30 октября, во втором туре, активно участвовать в выборах и не допустить фальсификации голосов режимом. Запах победы и перемен витает в воздухе, и нельзя упускать этот шанс", – заявил политик. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/414093900086213

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, Михаил Саакашвили, арест, голодовка, Грузинская мечта, задержание Саакашвили в Грузии
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