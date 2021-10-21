Саакашвили голодает 21-й день. Он заявил, что не откажется от голодовки, пока его не освободят из-под ареста

19 октября консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. В одном из опубликованных на следующий день в Facebook посланий он заявил, что готов на медикаментозное вмешательство врачей, чтобы сохранять здравое мышление и трудоспособность, но отказываться от голодовки не намерен.

"Пока я под арестом, я не буду принимать еду ни в каком виде, и я готов умереть", – заявил политик. Саакашвили также подчеркнул, что сейчас грузинское сообщество "очень мобилизовано" и, несмотря на его личное состояние, он "оптимистичен, как никогда".

В еще одном посте Саакашвили призвал оппозиционные партии в Грузии объединиться, чтобы победить правящую партию "Грузинская мечта" во втором туре местных выборов и "защитить результат выборов".

"Напоминаю всем, кто нас поддерживает, что путь освобождения меня из плена – 30 октября, во втором туре, активно участвовать в выборах и не допустить фальсификации голосов режимом. Запах победы и перемен витает в воздухе, и нельзя упускать этот шанс", – заявил политик.