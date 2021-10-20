Спрятался в прицепе грузовика с молочной продукцией. Прокуратура Грузии рассказала, как Саакашвили смог въехать в страну

Саакашвили спрятался на борту судна "Вильнюс", которое следовало в Поти, отметили в прокуратуре Грузии Фото: EPA

По данным правоохранителей, Саакашвили находился на борту судна "Вильнюс", которое следовало из Черноморска (Украина) в грузинский Поти.

В 1.04 29 сентября судно вошло в порт, оттуда "вышел трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией". По данным прокуратуры, в нем и находился Саакашвили.

После этого экс-президент Грузии пересел в кабину водителя.

"Этими действиями Михаил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии", – заявили в прокуратуре.

Позже Саакашвили пересел в ожидавший его легковой автомобиль марки Mercedes, на котором с еще тремя людьми добрался до села Тквири Абашского района, откуда выехал на автомобиле Ford Transit в сторону Батуми, а позже вернулся обратно в Абашский район.

Согласно информации прокуратуры Грузии, до Тбилиси Саакашвили добрался на рассвете 30 сентября на том же грузовике с прицепом, в котором он находился на борту судна "Вильнюс".

Саакашвили был задержан на съемной квартире 1 октября.

Отмечается, что для установления точного маршрута передвижения Саакашвили, правоохранители изучили "сотни видеозаписей со 112 камер наблюдения, а также камер наблюдения частных компаний".