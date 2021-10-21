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Грузинский телеканал показал первое фото Саакашвили из тюрьмы

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Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004 2013 годах
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах
Фото: EPA

Грузинский телеканал Mtavari Arkhi опубликовал 21 октября в Facebook фото экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в заключении 21 день.

Это первое фото политика после задержания.

https://www.facebook.com/TvMtavari/posts/755441559159290

Позже на странице телеканала в Facebook опубликовали видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников.

Экс-президент держится за решетки на окне и пытается показать руками сердце, затем машет людям.

https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/216366980564662/

Возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала 20 октября главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что за время голодовки политик похудел на 15 кг.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, задержание Саакашвили в Грузии
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