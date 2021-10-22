"Физически слабею с каждым днем, но морально становлюсь сильнее". Саакашвили голодает 22-й день

"Большое спасибо тем людям, которые сегодня проходили мимо тюрьмы. Судьба улыбнулась мне, я смог крикнуть им: "Я люблю вас", и, надеюсь, вы услышали эти слова", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что любит "всех свободолюбивых грузин" и любит Грузию.

"Возможно, я физически слабею с каждым днем, но морально день ото дня становлюсь сильнее", – добавил Саакашвили.

21 октября грузинские СМИ показали первые фото и видео Саакашвили из тюрьмы – он показался в зарешеченном окне и махал людям.