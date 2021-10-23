Гордон: В этом году я не смог обнять на свой день рождения Михаила Саакашвили. Он передал письмо из тюрьмы

"В этом году я не смог обнять на свой день рождения Михаила Саакашвили. Это письмо он передал из тюрьмы, где голодает 23-й день. Сегодня ночью Михаилу экстренно сделали переливание крови, его необходимо срочно перевезти в частную клинику. Свободу великому президенту и реформатору!" – написал Гордон.

В письме Саакашвили поздравил Гордона с днем рождения, который прошел 21 октября.

"Я горжусь нашей дружбой и считаю самым талантливым человеком нашего поколения! Обнимаю, твой верный друг Миша", – говорится в послании.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)