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Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!

 
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Гордон: У меня есть убежденность, что если бы "95-й квартал" сегодня говорил о действующей власти то, что он говорил раньше, его бы уже запретили
Гордон: У меня есть убежденность, что если бы "95-й квартал" сегодня говорил о действующей власти то, что он говорил раньше, его бы уже запретили
Фото: Шустер online / Facebook

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 22 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая выходит на телеканале "Украина", раскритиковал отношение сегодняшней украинской власти к журналистам.

Он отметил, что сегодня в Украине есть свобода слова, но она находится под угрозой. Власти инициируют законопроекты, которые ограничивают возможности журналистов свободно работать, не готовы к резонансным расследованиям и не умеют на них адекватно реагировать, считает Гордон. По его мнению, если ситуация не изменится, рейтинг правящей партии "Слуга народа" продолжит падать.

Выступление Гордона присутствующая в студии аудитория восприняла 100-процентной поддержкой. Издание "ГОРДОН" приводит его текст без сокращения.

Скриншот: Shuster online / YouTube
Скриншот: Shuster online / YouTube

"В свое время послом России в Украине был Виктор Степанович Черномырдин, с которым сем лет его срока мы дружили. Это был выдающийся политик, выдающийся человек. Он мне рассказывал много историй из своей жизни. Одна из них была следующая. Когда в России во время расцвета гласности и свободы слова была программа "Куклы" (ею руководил Виктор Шендерович), она очень сильно обижала и [тогдашнего президента Бориса] Ельцина, и Черномырдина, и [других] представителей власти. И однажды Виктор Степанович пришел к Борису Николаевичу в кабинет и в сердцах говорит: "Борис Николаевич, ну сил уже нет терпеть. Что эти "Куклы" творят? Надо их закрыть или что-то другое сделать". Советский человек! Ельцин встал и, пальцем по столу стуча при этом, сказал: "Виктор Степанович, никогда не трогайте журналистов! Никогда не трогайте свободу слова!"

В России, Савик не даст соврать, при Ельцине и Черномырдине была выдающаяся свобода слова. И, может быть, поэтому Россия тогда не пришла в Украину сеять смерть и отбирать территории. Я уверен, и мы обсуждали это с рядом руководителей Украины, которые знали хорошо и Черномырдина, и Ельцина, что не могли при них россияне прийти сюда. И не могли в первую очередь благодаря расцвету свободы слова. Потому что была четвертая власть, пресса и они боялись реакции нормальных журналистов на подобные события. 

Сегодня в Украине со свободой слова идет методичная, планомерная, системная борьба. Я это утверждаю как журналист. Сегодня свобода слова у нас есть. Никто мне как журналисту не пишет "темники", никто не говорит, что я должен говорить и что я не должен говорить. Но эта ситуация под серьезной угрозой.

Я хочу напомнить, что новая власть пришла именно благодаря свободе слова. Благодаря тому, что "Квартал 95" и Владимир Зеленский как лидер "Квартала 95" могли выходить [к зрителю], они были услышаны и то, что они делали, получило отклик у людей. Неслучайно 73% голосов [на президентских выборах] были отданы за Владимира Зеленского. Но у меня есть мысль и даже убежденность, что если бы "Квартал 95" сегодня говорил о действующей власти то, что он говорил раньше, его бы уже запретили.

Власть планомерно наступает на свободу слова. Каким образом? Сначала проект закона [министра культуры, молодежи и спорта Украины в 2019–2020 годах Владимира] Бородянского против прессы – о дезинформации. Согласно проекту этого безумного закона безумного, наверное, Бородянского журналистов можно было вообще сажать в тюрьму. Поднялись журналисты, поднялась общественность – не прошло, после этого второй проект закона запустили – о медиа. Когда за день или за два можно закрывать сайты, можно закрывать YouTube-каналы. Да что это такое? Вам что, неймется и надо бороться с журналистами? А законопроект, который принят, об олигархах! Вы что, думаете, они хотят бороться с олигархами? Нет, они хотят бороться со средствами массовой информации, которые принадлежат олигархам. Для борьбы с олигархами, на самом деле, у вас есть все рычаги – куча организаций, Антимонопольный комитет, Конституция и законы. А вообще бороться с олигархами власти просто. Забейте двери своих кабинетов, чтобы туда не ходили олигархи, не общайтесь с ними и зашейте свои карманы, чтобы олигархи вам туда бабки не давали на подкуп в том числе депутатов. Потому что когда депутаты говорят, что им платят $30–50 тыс., а одному человеку даже $70 тыс. в месяц, то я хочу спросить: откуда эти деньги? Вам их олигархи дают на подкуп ваших же депутатов или что происходит на самом деле?

Благодаря программе Савика Шустера здесь стоял [бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ] Михаил Саакашвили и говорил: "Каждый год из бюджета Украины крадут $37 млрд". Госсекретарь США [Энтони] Блинкен говорил: "$40 млрд крадут". Но крадет не Савик Шустер и крадет не Дмитрий Гордон. Вопрос: кто крадет? Или крадут воры, которых покрывает власть, или же крадет сама власть, которая сама себя покрывает. Но удивительно другое. После таких громких заявлений никто из власти не удосужился выйти и сказать: "Прозвучало заявление от Михаила Саакашвили. Мы хотим сказать следующее..." Ни хрена себе! $37–40 млрд в год крадется, а никто ничего не говорит! А представьте, если нет прессы? Вообще молчок будет, будут красть по-черному.

Следующее. То, что мы видим сейчас среди депутатов. Как можно держать [в парламентской фракции "Слуга народа"] такую [Галину] Третьякову? Как? Она позорит звание не то, что депутата, – человека. Человек, возглавляющий комитет по социальной политике, радуется, что умер депутат. Я не знаю депутата [Антона] Полякова, который умер, но я знаю, что аморально радоваться смерти другого человека. Никаких порицаний! Никто ее не выгнал из "Слуги народа". Вы удивляетесь, что рейтинг падает... Я очень не люблю [пятого президента Петра] Порошенко, лгуна и циничного мерзавца, и мне не нравится, что партия Порошенко уже опережает "Слугу народа". Не нравится! Но я прогнозирую, что "Слуга народа" скоро вообще будет внизу. Потому что если такие, как Третьякова, некоторые другие ваши депутаты, полудурошные, будут находиться [во фракции] и вы не будете ничего с ними делать, вы будете терять в рейтинге и дальше. 

Представителям власти надо быть готовым к тому, что если вы пошли во власть, за вами будут следить журналисты под увеличительными стеклами. И [журналисты-расследователи Денис] Бигус, и [Михаил] Ткач, и другие. Будут следить, с кем вы встречаетесь, куда вы ездите, какие у вас деньги на счетах, какие вы делаете покупки, кто ваши жены, кто ваши любовницы, чем они занимаются... Если вы к этому не готовы, не идите во власть, занимайтесь другим!

В завершение я хочу сказать, обращаясь к сегодняшней власти и ко всем следующим властям: не трогайте журналистов и руки прочь от свободы слова! У меня есть товарищ, он говорит: "Два раза не повторяю, два раза не повторяю". Я повторю специально второй раз: не трогайте журналистов, руки прочь от свободы слова!". 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Виктор Шендерович, Виктор Черномырдин, свобода слова, Владимир Зеленский, журналисты, студия Квартал 95, Слуга народа, Владимир Бородянский, Галина Третьякова, дезинформация, Свобода слова Савика Шустера
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