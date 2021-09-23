Свобода слова для украинцев остается незыблемой ценностью – соцопрос

66,3% опрошенных утверждают, что свобода слова является безусловной ценностью и должна быть сохранена Фото: depositphotos.com

66,3% опрошенных утверждают, что свобода слова является безусловной ценностью и должна быть сохранена, 15,2% допускают установление контроля над СМИ и цензуры, 18,5% не определились с ответом.

Опрос был проведен 20 сентября среди 1 тыс. респондентов методом самостоятельного заполнения анкет в мобильном приложении, компания обнародовала на своем сайте. В исследовании принимали участие граждане от 18 до 60 лет, которые проживают в городах с населением более 50 тыс. человек.