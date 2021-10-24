Саакашвили голодает уже 24-й день. В Батуми участники многотысячной акции требовали его освобождения

23 октября в Батуми прошла многотысячная акция оппозиции под лозунгом "Борьба до победы", пишет "Грузия Online". Участники пришли на митинг с баннерами "Вместе за свободу и перемены", "Свободу Мише".

Кандидат в мэры Батуми от партии "Национальное движение" Георгий Киртадзе обратился к митингующим, заявив о недопустимости содержания под стражей Саакашвили.

"Дело чести для всех патриотов, живущих в этой стране, независимо от их политических взглядов или партийной принадлежности, – чтобы третий президент Грузии не был политическим заключенным. Михаил Саакашвили должен быть последним политическим заключенным в этой стране", – сказал он.

Как сообщает "Эхо Кавказа", освобождение Саакашвили – одно из требований митингующих.

"Приветствую вас, господин Миша! Вы прекрасно знали, на что идете. Знали, что приехав в Грузию, рискуете своим здоровьем и жизнью, но пошли на этот шаг и сдержали слово, как всегда. Вас наказывают за все, чего вы добились в этой стране. Свобода и демократическое развитие – вот главное, за что вы боролись всю свою жизнь", – сказал Киртадзе на митинге.

Канал Mtavari обнародовал в Facebook кадры с акции протеста.